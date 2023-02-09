Депутат Толмачев: служба в армии станет ценным преимуществом при поступлении в вузы

Государственная дума РФ в первом чтении приняла законопроект, согласно которому абитуриенты, отслужившие в армии, получат дополнительные преимущества при поступлении в высшее учебные заведения.
Авторами документа стали члены партии «Единая Россия». Речь идет о дополнительных баллах, которые будут суммироваться с баллами за вступительные экзамены, тем самым повышая место кандидата в рейтинге на обучение.
«Учет армейского опыта при поступлении в вузы и техникумы поддерживает престиж воинской службы. Если раньше "армия" и "вуз" были в определенном смысле антонимами, то теперь — нет. Наоборот, армия станет ценным приоритетом при поступлении. Мы все знаем, как иногда сложно дается абитуриентам в такие моменты, переживают они сами и их семьи. В свою очередь, для учебных заведений опыт службы в армии у их студентов — тоже хорошо. Это показывает, что ребята они серьезные, собранные, дисциплинированные», — прокомментировал инициативу депутат Госдумы Александр Толмачев.
Ранее Толмачев поддержал другой законопроект, освобождающий нуждающихся студентов колледжей и вузов от налогов на выплаты.