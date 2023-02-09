Литовкин: на Украине нет необходимой для применения западных истребителей инфраструктуры

Украина в случае получения американских истребителей не сможет их эффективно применять из-за отсутствия необходимой для этого военной инфраструктуры.
С таким заявлением в интервью «Ленте.ру» выступил военный эксперт Виктор Литовкин. Он отметил, что поставки западных самолетов украинской армии никак не повлияют на ход боевых действий. Аналитик подчеркнул, что на Украине сегодня нет ни одного аэродрома для таких истребителей.
«Аэродромы должны быть оборудованы необходимыми компонентами: диспетчерской вышкой, радиолокационной станцией, эксплуатационной частью, складами с боеприпасами», — объяснил Литовкин.
По его словам, для эксплуатации западных самолетов нужно очень много оборудования. При этом летчики должны уметь пилотировать такие истребители.