Литовкин: на Украине нет необходимой для применения западных истребителей инфраструктуры

С таким заявлением в интервью «Ленте.ру» выступил военный эксперт Виктор Литовкин. Он отметил, что поставки западных самолетов украинской армии никак не повлияют на ход боевых действий. Аналитик подчеркнул, что на Украине сегодня нет ни одного аэродрома для таких истребителей.