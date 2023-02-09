Избитого подростками у школы в Челябинске мигранта подозревают в «гоп-стопе»

Сотрудники Следственного комитета России организовали проверку по факту инцидента возле одной из школ в Челябинске, где подралась группа подростков, в том числе уроженцы Таджикистана. Стражи порядка подозревают одного из несовершеннолетних приезжих в «гоп-стопе» и оскорблениях сверстников, сообщает Telеgram-канал Shot.
По предварительным данным правоохранителей, подросток с приятелем занимался «противоправными действиями на территории одного из районов Челябинска». В СК считают, что это и было причиной «стрелки» юных мигрантов и другой группы несовершеннолетних у школы №5.
Напомним, что в результате потасовки один из приезжих получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Его приятель попал в больницу с таким же диагнозом.