Новокузнецкого полицейского наградят за спасение больной девушки из горящей квартиры

Оперуполномоченного уголовного розыска отдела полиции «Орджоникидзевский» по Новокузнецку Юрия Пинигина представят к награде МВД РФ «За смелость во имя спасения». Лейтенант полиции спас из охваченной пламенем квартиры девушку, которая из-за проблем со здоровьем не могла покинуть опасное помещение самостоятельно, сообщается на сайте «МВД-Медиа».
Все случилось в одной из квартир многоэтажного дома №34 по улице Радищева. Проходивший мимо сотрудник полиции увидел, как из окна жилища вырываются клубы дыма и огонь. Очевидцы рассказали, что там живет девушка, которая не сможет спастись сама. Пинигин бросился на помощь местной жительнице и вытащил ее на улицу.
Затем вместе с соседями пострадавшей и сотрудником МЧС России полицейский снял с козырька подъезда еще одного жильца, который пытался спастись от пожара и получил травмы ног. Решительные и самоотверженные действия правоохранителя позволили эвакуировать людей в безопасное место и избежать большего числа жертв. Министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев уже подписал приказ о награждении оперуполномоченного.