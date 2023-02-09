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Новокузнецкого полицейского наградят за спасение больной девушки из горящей квартиры

Общество
Новокузнецкого полицейского наградят за спасение больной девушки из горящей квартиры

Оперуполномоченного уголовного розыска отдела полиции «Орджоникидзевский» по Новокузнецку Юрия Пинигина представят к награде МВД РФ «За смелость во имя спасения». Лейтенант полиции спас из охваченной пламенем квартиры девушку, которая из-за проблем со здоровьем не могла покинуть опасное помещение самостоятельно, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

Все случилось в одной из квартир многоэтажного дома №34 по улице Радищева. Проходивший мимо сотрудник полиции увидел, как из окна жилища вырываются клубы дыма и огонь. Очевидцы рассказали, что там живет девушка, которая не сможет спастись сама. Пинигин бросился на помощь местной жительнице и вытащил ее на улицу.

Затем вместе с соседями пострадавшей и сотрудником МЧС России полицейский снял с козырька подъезда еще одного жильца, который пытался спастись от пожара и получил травмы ног. Решительные и самоотверженные действия правоохранителя позволили эвакуировать людей в безопасное место и избежать большего числа жертв. Министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев уже подписал приказ о награждении оперуполномоченного.
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