Новокузнецкого полицейского наградят за спасение больной девушки из горящей квартиры

Все случилось в одной из квартир многоэтажного дома №34 по улице Радищева. Проходивший мимо сотрудник полиции увидел, как из окна жилища вырываются клубы дыма и огонь. Очевидцы рассказали, что там живет девушка, которая не сможет спастись сама. Пинигин бросился на помощь местной жительнице и вытащил ее на улицу.