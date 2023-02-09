Жительница Ингушетии купила младенца в Назрани за 100 тыс. рублей. Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении женщины уголовное дело, сообщает РЕН ТВ.
По данным СМИ, на покупательницу вышла незнакомка, которая недавно родила малыша и захотела его продать. На момент сделки ребенку было меньше месяца.
Вскоре об инциденте узнала полиция. Купившая младенца женщина во всем созналась. Новорожденного передали на попечение родственников. Покупательница малыша в настоящий момент находится под подпиской о невыезде.