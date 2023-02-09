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Жительница Ингушетии купила младенца в Назрани за 100 тыс. рублей

Происшествия
Жительница Ингушетии купила младенца в Назрани за 100 тыс. рублей

Жительница Ингушетии купила младенца в Назрани за 100 тыс. рублей. Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении женщины уголовное дело, сообщает РЕН ТВ.

По данным СМИ, на покупательницу вышла незнакомка, которая недавно родила малыша и захотела его продать. На момент сделки ребенку было меньше месяца.

Вскоре об инциденте узнала полиция. Купившая младенца женщина во всем созналась. Новорожденного передали на попечение родственников. Покупательница малыша в настоящий момент находится под подпиской о невыезде.
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