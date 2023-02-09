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Покинувший Россию Дмитрий Назаров вышел из себя после критики в свой адрес

Шоу-бизнес
Покинувший Россию Дмитрий Назаров вышел из себя после критики в свой адрес

Актер театра, кино и озвучивания Дмитрий Назаров, навлекший на себя гнев россиян прочтением русофобского стихотворения, находит время отвечать критикующим его соотечественникам в социальных сетях.

Как стало известно, звезда сериала «Кухня» перебралась во Францию. Говоря на тему отъезда Назарова за границу, один из пользователей отметил, что теперь «воздух чистый пошел». Актера этот комментарий вывел из себя.

«Вы теперь довольны, исторгнув эту маленькую грязь? Я раньше пукал непроизвольно, теперь же буду, только вспомнив вас», — высказался он.

Ранее депутат Государственной думы VI созыва Роман Худяков заявил, что Назарову осталось не больше месяца находиться на свободе.
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