Центр психологической помощи детям будет создан в Воронеже

В Воронеже планируется создать городской центр психолого-педагогической помощи и сопровождения несовершеннолетних. Об этом сообщил мэр Вадим Кстенин в своем телеграм-канале.
Глава города рассказал, что поручил сотрудникам профильных структур городской администрации в кратчайшие сроки сформировать идеи и предложения по созданию такой организации, передает сетевое издание «Обозреватель.врн».
Градоначальник отметил, что сначала предстоит оценить экономическую составляющую проекта, провести подготовку документов, чтобы вынести предложение о создании центра на рассмотрение городской думы. Кстенин выразил надежду, что депутаты поддержат данное начинание.