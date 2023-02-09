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Центр психологической помощи детям будет создан в Воронеже

Общество

В Воронеже планируется создать городской центр психолого-педагогической помощи и сопровождения несовершеннолетних. Об этом сообщил мэр Вадим Кстенин в своем телеграм-канале.

Центр психологической помощи детям будет создан в Воронеже

Глава города рассказал, что поручил сотрудникам профильных структур городской администрации в кратчайшие сроки сформировать идеи и предложения по созданию такой организации, передает сетевое издание «Обозреватель.врн».

Градоначальник отметил, что сначала предстоит оценить экономическую составляющую проекта, провести подготовку документов, чтобы вынести предложение о создании центра на рассмотрение городской думы. Кстенин выразил надежду, что депутаты поддержат данное начинание.
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