Политолог Маркелов исключил бурное обсуждение Западом причастности США к теракту на «СП»

Обнажившаяся правда о причастности Белого дома к теракту на «Северных потоках» не вызовет бурного обсуждения в западном мире, так как США все замнут. К таким выводам пришел политолог Сергей Маркелов.
Ранее американский журналист Сеймар Херш опубликовал статью, в которой говорится, что именно Вашингтон и Осло организовали и совершили подрывы на нитках «СП». Маркелов в ходе беседы с корреспондентом телеканала «360» отметил, что сомнений в причастности США к теракту нет, так как именно им выгодно разрушение трубопровода. Вот только наказывать Белый дом никто не будет, уверен политолог.
«Американцы отмажутся всегда. Сейчас по степени резонанса по этим диверсиям в западном мире — полное игнорирование», — добавил Маркелов.
Ранее в МИД РФ заявили, что материалы Херша подтверждают ранее сделанные в Москве выводы. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Напомним, что диверсии на «Северных потоках» случились 26 сентября прошлого года. В результате взрыва произошла массовая утечка газа.