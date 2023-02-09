Политолог Маркелов исключил бурное обсуждение Западом причастности США к теракту на «СП»

Ранее американский журналист Сеймар Херш опубликовал статью, в которой говорится, что именно Вашингтон и Осло организовали и совершили подрывы на нитках «СП». Маркелов в ходе беседы с корреспондентом телеканала «360» отметил, что сомнений в причастности США к теракту нет, так как именно им выгодно разрушение трубопровода. Вот только наказывать Белый дом никто не будет, уверен политолог.