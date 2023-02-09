«Скорее, Венгрию выгонят из ЕС»: Кот о нежелании Будапешта ратифицировать членство Украины в Евросоюзе

Будапешт не ратифицирует членство Украины в ЕС, пока Киев не перестанет притеснять венгерское меньшинство в Закарпатье. Об этом говорится в специальном сообщении кабинета министров Венгрии.
Корреспондент ФАН обратился к политологу и публицисту Юрию Коту, чтобы узнать, собираются ли украинские власти решать данную проблему.
«В нынешней ситуации, находясь уже на расстоянии одного шага до падения в пропасть, Киев плевать хотел на все эти телодвижения Венгрии относительно ратификации его вступления в Евросоюз, — заметил эксперт. — Послушайте: если американцы прикажут, то ЕС, несмотря на сопротивление венгров, не просто примет Украину в свой состав — он сам станет Украиной!»
По словам собеседника ФАН, все эти демократические процедуры для принятия новых членов в Евросоюз, «нужны только для лопоухих дураков, которые привыкли, что им вещают лапшу на эти самые уши».
«Венгрия, конечно же, занимает жесткую позицию, все еще пребывая в плену иллюзий относительно существования какого-то международного права, — заявил Кот. — Но венгры не понимают, что англосаксам и примкнувшим к ним украинцам абсолютно все равно на все эти законодательные акты — если понадобится, Евросоюз исключит Венгрию из своего состава, лишь бы принять к себе Украину».
По словам политолога, западный мир сегодня действует в рамках лишь одной логики: максимальное ослабление, а, если понадобится, то и уничтожение России.
Ранее Кот заявил, что лето не принесет облегчения оставшимся без отопления киевлянам.