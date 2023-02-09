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Медведев отреагировал на призывы Зеленского предоставить Киеву новое западное оружие

Армия
Медведев отреагировал на призывы Зеленского предоставить Киеву новое западное оружие

Россия должна ответить активизацией работы оборонно-промышленного комплекса на кампанию по милитаризации Украины, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Так политик отреагировал на призывы украинского президента Владимира Зеленского предоставить Киеву новое западное вооружение.

«Что мы должны делать в ответ? Понятно, что в этом случае для нас естественно увеличивать производство различных видов вооружений и военной техники», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что речь идет о производстве и модернизации тысяч танков, и эта задача поставлена в рамках гособоронзаказа.
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