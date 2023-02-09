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Жительница Тулы Анна Алексеевна Буслаева отпраздновала 105-летний юбилей

Общество

Жительнице Тулы Анне Алексеевне Буслаевой исполнилось 105 лет. В честь дня рождения она получила подарок от президента России Владимира Путина.

Жительница Тулы Анна Алексеевна Буслаева отпраздновала 105-летний юбилей

Юбилярша - труженица тыла, ветеран труда. В годы Великой Отечественной войны она работала воспитателем в детском саду знаменитого Тульского оружейного завода, сообщает сетевое издание «Вести Тула».

После окончания войны Анна Алексеевна пошла работать на швейную фабрику «Волна», закончила вечернюю школу. До самой пенсии она проработала инспектором отдела кадров. Анна Буслаева имеет множество наград, среди которых медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 года» и «Ветеран труда».

Вместе с подарком от президента Анна Алексеевна получила подарки и поздравления от губернатора Тульской области и администрации Тулы.
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