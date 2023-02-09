Жительница Тулы Анна Алексеевна Буслаева отпраздновала 105-летний юбилей

После окончания войны Анна Алексеевна пошла работать на швейную фабрику «Волна», закончила вечернюю школу. До самой пенсии она проработала инспектором отдела кадров. Анна Буслаева имеет множество наград, среди которых медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 года» и «Ветеран труда».