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Памятник Николаю Ватутину в Киеве снесли после череды неудачных попыток

Общество
Памятник Николаю Ватутину в Киеве снесли после череды неудачных попыток

Рабочие завершили демонтаж памятника советскому военачальнику Николаю Ватутину, установленный в Киеве в январе 1948 года. Отмечается, что работы завершились после череды неудач.

Демонтаж памятника проводился в Мариинском парке, расположенном в Печерском районе Киева. Как сообщают местные СМИ, рабочим не удалось снести монумент с первого раза, так как подъемному крану не хватило мощности. Лишь после нескольких попыток рабочим удалось снести памятник.

Снос памятника Николаю Ватутину проводился в рамках так называемой «декоммунизации». Ранее власти Украины также снесли памятники русскому поэту Александру Пушкину и прославленному полководцу Александру Суворову.
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