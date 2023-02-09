Памятник Николаю Ватутину в Киеве снесли после череды неудачных попыток

Демонтаж памятника проводился в Мариинском парке, расположенном в Печерском районе Киева. Как сообщают местные СМИ, рабочим не удалось снести монумент с первого раза, так как подъемному крану не хватило мощности. Лишь после нескольких попыток рабочим удалось снести памятник.