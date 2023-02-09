Памятник Николаю Ватутину в Киеве снесли после череды неудачных попыток

Рабочие завершили демонтаж памятника советскому военачальнику Николаю Ватутину, установленный в Киеве в январе 1948 года. Отмечается, что работы завершились после череды неудач.
Демонтаж памятника проводился в Мариинском парке, расположенном в Печерском районе Киева. Как сообщают местные СМИ, рабочим не удалось снести монумент с первого раза, так как подъемному крану не хватило мощности. Лишь после нескольких попыток рабочим удалось снести памятник.
Снос памятника Николаю Ватутину проводился в рамках так называемой «декоммунизации». Ранее власти Украины также снесли памятники русскому поэту Александру Пушкину и прославленному полководцу Александру Суворову.