Выставка к 150-летию со дня рождения Михаила Пришвина открылась в Подмосковье

Выставка, посвященная 150-летию со дня рождения Михаила Пришвина, начала работать в филиале «Конный двор» Сергиево-Посадского музея-заповедника. Экспозиция показывает известного литератора как человека любящего охоту и собак.
Как пишет «ТВР24», юбилейная выставка «Собаки вывели меня в люди» появилась, благодаря взаимодействию четырех российских музеев – Сергиево-Посадского музея-заповедника, Государственного Дарвиновского музея, Орловского объединенного государственного литературного музея И.С. Тургенева и Дома-музея Михаила Пришвина в Дунине.
Значительная часть представленных здесь экспонатов выставляется впервые – это и фотокарточки, которые выполнял сам писатель в период проживания в Загорске, и предметы мебели из дома по улице Комсомольской – сегодня улица Вифанская.