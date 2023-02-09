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Центробанк РФ опубликовал обновленные курсы валют

Экономика
Центробанк РФ опубликовал обновленные курсы валют

Центробанк обновил официальные курсы валют и опубликовал на своем сайте. Российский финансовый регулятор использовал сведения, предоставленные Московской биржей о первой половине торговой сессии.

Курс доллара повысили на 1,32 рубля, до отметки в 72,89 рубля. При этом курс евро стал выше на 1,49 рубля и составит 78,32 рубля за валютную единицу.

Более плавная тенденция наблюдается на азиатском сегменте валютного рынка. Юань изменился на 0,21 рубля. После этого курс составит 10,75 рубля за единицу. Это стало третьим подряд решением ЦБ о подорожании юаня.
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