Быстров объяснил, почему Кержаков поехал работать на Кипр

Бывший футболист петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров нашел объяснение, почему экс-наставник нижегородского «Пари НН» Александр Кержаков уехал работать в чемпионат Кипра.
Накануне стал известен клуб, который возглавит молодой специалист. Кержаков продолжит тренерскую карьеру в «Кармиотиссе», которая идет на 12-м месте в чемпионате Кипра. Быстров считает, что экс-форвард «Зенита» уехал в другую страну из-за того, что не все в России хорошо разбираются в футболе.
«После того, как Саша прекраснейшим образом проявил себя в Нижнем Новгороде, его новый клуб спокойно мог быть и в чемпионате России в Премьер-лиге. Но как бы не все руководители у нас разбираются в футболе, поэтому придется пока поработать на Кипре», — написал эксперт в своем Telegram-канале.
«Пари НН» в прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) смог избежать вылета в Первую лигу. Бывшая команда Кержакова закончила чемпионат на 11-м месте.