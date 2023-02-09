Быстров объяснил, почему Кержаков поехал работать на Кипр

Накануне стал известен клуб, который возглавит молодой специалист. Кержаков продолжит тренерскую карьеру в «Кармиотиссе», которая идет на 12-м месте в чемпионате Кипра. Быстров считает, что экс-форвард «Зенита» уехал в другую страну из-за того, что не все в России хорошо разбираются в футболе.