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Глава Бурятии Цыденов стал обладателем монгольского ковра с изображением Путина

Политика
Глава Бурятии Цыденов стал обладателем монгольского ковра с изображением Путина

Глава Бурятии Алексей Цыденов стал обладателем ковра с изображением президента РФ Владимира Путина. Как сообщает пресс-служба правительства региона, политик приобрел его на российско-монгольской выставке-ярмарке.

Выставка-ярмарка «Волшебный Белый месяц» проходит в столице Бурятии — Улан-Удэ. На ней представлены товары как монгольского, так и российского производства.

«Владимир Владимирович Путин в Монголии авторитет. Монгольская текстильная компания произвела ковер с изображением нашего президента и привезла на выставку в Улан-Удэ», — высказался о своей покупке Цыденов в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что на выставке можно встретить товары более 100 производителей, представляющих Монголию и Бурятию.
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