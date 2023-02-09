Глава Бурятии Цыденов стал обладателем монгольского ковра с изображением Путина

Глава Бурятии Алексей Цыденов стал обладателем ковра с изображением президента РФ Владимира Путина. Как сообщает пресс-служба правительства региона, политик приобрел его на российско-монгольской выставке-ярмарке.
Выставка-ярмарка «Волшебный Белый месяц» проходит в столице Бурятии — Улан-Удэ. На ней представлены товары как монгольского, так и российского производства.
«Владимир Владимирович Путин в Монголии авторитет. Монгольская текстильная компания произвела ковер с изображением нашего президента и привезла на выставку в Улан-Удэ», — высказался о своей покупке Цыденов в официальном Telegram-канале.
Отмечается, что на выставке можно встретить товары более 100 производителей, представляющих Монголию и Бурятию.