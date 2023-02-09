«Их надо уничтожать»: Кот о желаемой судьбе для пойманных украинских диверсантов

Сотрудники правоохранительных органов в Запорожской области задержали группу преступников, члены которой причастны к убийствам представителей властей в Бердянске: заместителя начальника ГИБДД Бердянска Александра Колесникова, а также Олега Бойко и его супруги.
Как установило следствие, члены группы также намеревались совершить покушение на заместителя главы ВГА Бердянска Павла Ищука.
Корреспондент ФАН обратился к политологу и публицисту Юрию Коту, чтобы узнать, как следует поступить с пойманными преступниками.
«На мой взгляд, хватит миндальничать с этими нацистами, пытаться их перевоспитать и как-то переубедить, — считает эксперт. — Это нелюди, и судьба их должна быть, как у собаки Павлова, по принципу «лампочка-еда». Если ты взял оружие и начал убивать русских людей, ты должен быть уничтожен! Расстрелять!»
Подобная судьба, по мнению собеседника ФАН, должна постичь не только диверсантов, но и всех украинских военных, которых удастся взять в плен.
«Не надо их обменивать, отправлять на границу, устраивать все эти акции миролюбия, — убежден Кот. — Что это еще за игра в поддавки с нацистами? Киев, значит, присылает сюда диверсионные группы, чтобы нас убивать, а вы ловите их участников и отправляете домой! Шикарно! Их надо уничтожать! Такие существа, как украинские нацисты, понимают только силу!»
Политолог назвал «украинство» «психической болезнью русского человека», которую надо лечить самыми радикальными методами.
«Только уничтожение — или химиотерапия, если хотите, — заявил эксперт. — Все надо сделать так жестко, чтобы украинские спецслужбы, когда в следующий раз будут набирать дурачков для работы в диверсионных группах, просто не могли их найти!»
Ранее Кот заявил, что лето не принесет облегчения оставшимся без отопления киевлянам.