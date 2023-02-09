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Владимир Путин назвал Россию лучшей страной в мире

Общество
Владимир Путин назвал Россию лучшей страной в мире

Россия является лучшей страной в мире. Об этом на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства заслушал доклад генерального директора АНО «Агентство развития профессионального мастерства» Роберта Уразова. В ходе своего доклада он использовал фразу, которая привлекла внимание президента.

«Вы когда сейчас говорили, сказали вот какую фразу "в других странах, лучших в мире". Лучшая в мире страна — это Россия!» — заявил Владимир Путин.

Заседание наблюдательного совета АСИ посвящена итогам работы агентства в 2022 году и его планам на текущий год. В частности на мероприятии обсуждалась реализация программы по подготовке кадров для обеспечения технологического суверенитета.
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