Владимир Путин назвал Россию лучшей страной в мире

Россия является лучшей страной в мире. Об этом на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства заслушал доклад генерального директора АНО «Агентство развития профессионального мастерства» Роберта Уразова. В ходе своего доклада он использовал фразу, которая привлекла внимание президента.
«Вы когда сейчас говорили, сказали вот какую фразу "в других странах, лучших в мире". Лучшая в мире страна — это Россия!» — заявил Владимир Путин.
Заседание наблюдательного совета АСИ посвящена итогам работы агентства в 2022 году и его планам на текущий год. В частности на мероприятии обсуждалась реализация программы по подготовке кадров для обеспечения технологического суверенитета.