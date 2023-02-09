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Минфин США совместно с Лондоном ввел новые санкции против России

Политика
Минфин США совместно с Лондоном ввел новые санкции против России

Американское руководство ввело новые ограничительные меры в отношении граждан российского государства. Такая информация была обнародована 9 февраля.

Как сообщили в американском министерстве финансов, под санкционными ограничениями оказались несколько участников хакерской группировки Trickbot. При этом в данном вопросе Вашингтон действует сообща с Лондоном.

«Сегодня Соединенные Штаты в координации с Соединенным Королевством вносят в список семь физических лиц, которые являются участниками базирующейся в России преступной кибергруппировки Trickbot», — говорится в заявлении.

Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой говорится о причастности Белого дома и Осло к теракту на «Северных потоках».
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