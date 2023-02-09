Минфин США совместно с Лондоном ввел новые санкции против России

Американское руководство ввело новые ограничительные меры в отношении граждан российского государства. Такая информация была обнародована 9 февраля.
Как сообщили в американском министерстве финансов, под санкционными ограничениями оказались несколько участников хакерской группировки Trickbot. При этом в данном вопросе Вашингтон действует сообща с Лондоном.
«Сегодня Соединенные Штаты в координации с Соединенным Королевством вносят в список семь физических лиц, которые являются участниками базирующейся в России преступной кибергруппировки Trickbot», — говорится в заявлении.
Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой говорится о причастности Белого дома и Осло к теракту на «Северных потоках».