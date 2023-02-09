Аналитик Багманов: ожидаем, что цены на нефть восстановятся

Аналитик экспертного отдела ФБА «Экономика сегодня» Александр Багманов рассказал о ситуации на рынке, в том числе о нефти, рубле и долларе.
Нефть
Сегодня ситуация на рынке следующая: по итогу вчерашнего дня оценки на нефть закрылись ростом на одну целую одну десятую процента и поднялись с отметки 84 примерно на 10 в район отметки 85 долларов за баррель. Сейчас на этих же отметках пока продолжает торговаться. Собственно, пока цены на нефть продолжают получать поддержку со стороны ожидания того, что спрос Китая будет постепенно восстанавливаться на фоне основной линии экономики после отмены главных антиковидных ограничений. Ожидается, что в 2023 году спрос с Китаем может увеличиться на 1 млн баррелей в сутки.
Плюс некоторую поддержку сейчас оказывает ситуация с землетрясением в Турции. Из-за этого была приостановлена разгрузка нефти, но в ближайшие дни этот фактор уйдет на второй план. Уже появляются сообщения, что все восстанавливается.
Доллар чуть снизился, и это немного поддержало цены на нефть. Также вчера были опубликованы данные по запасам нефти в США. За прошедшую неделю они выросли до 2,4 млн баррелей, что оказалось ниже прогноза, так как ожидался рост примерно в 2,5 раза. Но при этом выросли запасы бензина на 5 млн баррелей и дистиллятов 2,9 млн баррелей. При этом увеличилась добыча на 100 000 баррелей в сутки. Снизился и экспорт на 17% до уровня 2,9 млн баррелей в сутки.
Это говорит о том, что в целом потребление нефти и нефтепродуктов в США остается невысоким. Сказывается некоторое экономическое замедление на фоне повышения процентных ставок, но рынок пока это в большей степени игнорирует. Все стараются ориентироваться на то, что спрос будет расти на фоне восстановления экономики Китая, но при этом будет ограниченное предложение из-за политики ОПЕК. Ожидаем, что восстановление цен на нефть продолжится и взойдет к отметке 90 долларов за баррель.
Золото
Золото по итогам вчерашнего дня закрылось без особого изменения, подросло примерно на 0,15%. Золото в целом остается под давлением после получения данных по рынку труда в Америке. Это увеличило ожидание того, что на этом фоне ФРС может еще продолжить серию повышения ставок и сможет повысить еще на ближайших двух заседаниях ставку.
Рынок труда может стать проблемой, поскольку он может оказать поддержку росту инфляции. На этом фоне 70-летние американские гособлигации подскакивали до уровня 3,7%, но сейчас скорректировались до уровня 3,6%.
Дальнейшая динамика золота будет определяться данными по инфляции, которые опубликуют на следующей неделе в США. На их фоне цена на золото еще может снизиться.
Рубль
Рубль по итогам вчерашнего дня закрылся снижением. Доллар укрепился на 1,6%, поднялся до 71,10 – 72,30. Сегодня также рубль продолжает слабеть, но отыгрался к уровню 72, 80.
Основные данные, на которые сейчас обращает внимание рынок, это сведения по дефициту бюджета за январь от Минфина. В январе дефицит составил 1,76 трлн рублей, хотя всего на 2023 год Минфин прогнозирует дефицит 2,9 трнл рублей. Обусловлено это увеличением расходов и снижением доходов, которые связаны с введенными эмбарго на поставки нефти из России морским путем 5 декабря. С 5 февраля появилось ограничение и на нефтепродукты. Соответственно, это приводит к тому, что власти могут ослабить рубль, чтобы увеличить поступления в бюджет от доходов продажи нефти и газа, но с другой стороны снижение нефти и газа может привести к увеличению инфляции. А этим будет недоволен Центробанк России и ему придется повышать ставку.
По крайней мере, вчерашние данные по инфляции за прошедшую неделю показали ускорение инфляции с 11,6 до 11,7% в годовом выражении. Важно будет завтрашнее заседание ЦБ. Ожидается, что Банк России оставит ставку на уровне 7,5%, но могут быть комментарии по поводу дальнейших шагов и курса рубля.
Пока рубль получает поддержку от действия бюджетного правила, в рамках которого ЦБ продает юани на рынке. Плюс восстанавливаются постепенно цены на нефть и также достаточно высоким остается уровень экспорта нефти. Это будет несколько сдерживать ослабление рубля.
Пока к доллару рубль переместился в более широкий диапазон от 70 до 75 рублей за доллар. Соответственно к юаню рубль ослаб. Юань укрепился с уровня 10,45 в район отметки 10, 65. Не исключаем, что вскоре сможем увидеть 11 рублей за юань.