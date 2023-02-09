Аналитик Багманов: ожидаем, что цены на нефть восстановятся

Основные данные, на которые сейчас обращает внимание рынок, это сведения по дефициту бюджета за январь от Минфина. В январе дефицит составил 1,76 трлн рублей, хотя всего на 2023 год Минфин прогнозирует дефицит 2,9 трнл рублей. Обусловлено это увеличением расходов и снижением доходов, которые связаны с введенными эмбарго на поставки нефти из России морским путем 5 декабря. С 5 февраля появилось ограничение и на нефтепродукты. Соответственно, это приводит к тому, что власти могут ослабить рубль, чтобы увеличить поступления в бюджет от доходов продажи нефти и газа, но с другой стороны снижение нефти и газа может привести к увеличению инфляции. А этим будет недоволен Центробанк России и ему придется повышать ставку.