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Жителей Киева призвали не выходить из дома из-за плохого качества воздуха

Общество
Жителей Киева призвали не выходить из дома из-за плохого качества воздуха

Киевлянам рекомендуется ограничить пребывание на улице из-за ухудшения качества воздуха. Об этом сообщили в администрации столицы Украины.

В заявлении мэрии Киева, которое приводит «Страна.ua», говорится, что уровень вредных мелкодисперсных частиц в городе в 11 раз превышает норму. Источником загрязнения, по данным издания, стали двигатели внутреннего сгорания.

«Наблюдается ухудшение качества воздуха, вызванное повышением концентрации взвешенных частиц (пыли)», — подчеркивают чиновники.

Как уточняется в публикации, Киев поднялся на 11 место в мировом антирейтинге городов с наиболее грязной атмосферой.
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