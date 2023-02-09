Жителей Киева призвали не выходить из дома из-за плохого качества воздуха

Киевлянам рекомендуется ограничить пребывание на улице из-за ухудшения качества воздуха. Об этом сообщили в администрации столицы Украины.
В заявлении мэрии Киева, которое приводит «Страна.ua», говорится, что уровень вредных мелкодисперсных частиц в городе в 11 раз превышает норму. Источником загрязнения, по данным издания, стали двигатели внутреннего сгорания.
«Наблюдается ухудшение качества воздуха, вызванное повышением концентрации взвешенных частиц (пыли)», — подчеркивают чиновники.
Как уточняется в публикации, Киев поднялся на 11 место в мировом антирейтинге городов с наиболее грязной атмосферой.