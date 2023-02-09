Врач Тананакина назвала самые полезные для мозга продукты

Медицинский специалист утверждает, что пользу для мозга несут яйца. Они содержат в себе холин и лецитин — вещества, положительно влияющие на нейромозговые медиаторы. По словам Тананакиной, есть яйца необходимо по утрам, добавляя к ним нерафинированное оливковое масло, передает «Газета.Ru».