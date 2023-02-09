Врач Тананакина назвала самые полезные для мозга продукты

Употребление определенных продуктов способствует стимулированию мозговой деятельности. Об этом заявила врач-эндокринолог Наталия Тананакина. Она рассказала, какие продукты наиболее полезны.
Медицинский специалист утверждает, что пользу для мозга несут яйца. Они содержат в себе холин и лецитин — вещества, положительно влияющие на нейромозговые медиаторы. По словам Тананакиной, есть яйца необходимо по утрам, добавляя к ним нерафинированное оливковое масло, передает «Газета.Ru».
Кофе также стимулирует работу мозга благодаря своим тонизирующим свойствам. Однако врач подчеркивает, что эффект от употребления напитка держится недолго и вскоре сменяется расслабленным состоянием. Полезной альтернативой кофе является зеленый чай, который действует дольше.