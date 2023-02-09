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МИД Норвегии счел чушью обвинения в подрыве «Северных потоков»

Политика
МИД Норвегии счел чушью обвинения в подрыве «Северных потоков»

Заявления о причастности Норвегии к подрывам «Северных потоков» являются чушью. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел страны.

Таким образом в ведомстве отреагировали на расследование журналиста Сеймура Херша о диверсиях на российских газопроводах. По его словам, США подложили взрывные устройства под «СП» во время маневров НАТО Baltops 22, которые впоследствии активировала Норвегия.

«Эти обвинения — чушь», — передает сообщение МИД РИА Новости.

Напомним, диверсии на «Северных потоках» состоялись 26 сентября. Сеймур Херш считает, что именно США организовали эти диверсии.
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