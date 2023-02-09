Чемпиона ОИ-2020 Бондаря расстроил перенос ЧМ по водным видам спорта из Казани

Бронзовый призер летних Олимпийских игр в Токио, прыгун в воду Александр Бондарь прокомментировал перенос Чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года из Казани в Сингапур. Спортсмена расстроен тем, что соревнования не удастся провести в России.