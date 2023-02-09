Чемпиона ОИ-2020 Бондаря расстроил перенос ЧМ по водным видам спорта из Казани

Бронзовый призер летних Олимпийских игр в Токио, прыгун в воду Александр Бондарь прокомментировал перенос Чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года из Казани в Сингапур. Спортсмена расстроен тем, что соревнования не удастся провести в России.
Напомним, Международная федерация плавания (FINA) днем 9 февраля подтвердила решение о переносе Чемпионата мира в Сингапур. Бондарь надеется, что в скором времени Россия сможет проводить крупные мировые соревнования у себя в стране.
«В Казани умеют создавать атмосферу праздника, в которой соревнуешься с особым настроем. Остается надеяться, что придет время, когда в Россию вернутся крупные турниры с участием всех сильнейших спортсменов», — приводит слова спортсмена интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Всего участие в Чемпионате мира по водным видам спорта должны принять около 2,5 тыс. спортсменов из 209 государств планеты. Выступят ли россияне в Сингапуре пока неизвестно.