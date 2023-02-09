Жена комика Соболева язвительно высказалась в адрес Павла Прилучного

Жена комика Ильи Соболева Наталья высказалась об актере Павле Прилучном. Она не позавидовала новой супруге звезды «Мажора».
Соболев сыграл в фильме «Свободные отношения». В одной из сцен он страстно целуется с партнершей, которой в жизни оказалась его жена. Супруга юмориста заверила, что никому бы не дала так вести себя с ее избранником.
Она вспомнила о Прилучном, которому в кино часто приходится играть роль соблазнителя. По ее мнению, новой возлюбленной артиста можно только посочувствовать.
«Я же замуж выходила за комика, а не актера. Не дай бог иметь такого мужа, как Прилучный. Всю чужую микрофлору в дом принесет», — язвительно прокомментировала Соболева в соцсетях.
Прилучный женился на Зепюр Брутян в прошлом году. До этого артист состоял в браке с Агатой Муцениеце.