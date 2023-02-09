Госдума в первом чтении приняла законопроект об азартных играх

Законопроект направлен на урегулирование юридических вопросов, касающихся ситуации с азартными играми в стране. Автором выступил 1-й заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – За правду», депутат Госдумы от Краснодарского края, лидер московских эсеров Дмитрий Гусев.
В беседе с ФАН Гусев рассказал о поправках в закон, которые должны изменить отношение к букмекерским организациям, осуществляющих, по его мнению, незаконную деятельность:
«Все азартные игры у нас должны осуществляться в игровых зонах. Но, если зайти в любую букмекерскую контору, увидишь компьютерный экран и клавиатуру, на которых визуально идет какая-то игра, например, в теннис. А реально все так, как в «одноруком бандите». По факту — игровой автомат, хотя по закону таковым не является. Люди идут делать ставки на спорт, а попадают в игровое рабство!».
Политик уверен, что азартные игры не приносят ничего хорошего, а только вредят населению страны.
«Против нас беспрецедентные санкции, вся экономика работает на победу, ситуация непроста экономически и психологически. Азартные игры и расцветают в сложные времена. Кто-то получает миллионы и миллиарды, высасывая последнее из обычного человека, разоряя семьи, принося горе многим тысячам людей.
В принятых сегодня в первом чтении поправках в закон об азартных играх мы меняем само понятие «игровой автомат». Уверен, мой законопроект пройдет и другие чтения. А закамуфлированных «одноруких бандитов» пошлем по этапу — в специально созданные игровые зоны», — заключил Дмитрий Гусев.
Согласно законопроекту, подготовленному депутатом, необходимо уточнить определение понятия «игровой автомат», а также ввести запрет на использование устройств, копирующих работу игрового оборудования в букмекерских конторах или тотализаторах.