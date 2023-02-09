Российский Минфин планирует обнулить долю евро в структуре ФНБ

Минфин сообщил о государственных планах, касающихся изменения нормативной структуры активов российского Фонда национального благосостояния. Сообщается, что перемены будут касаться доли, которую в структуре занимает евровалюта.
ФНБ готовится полностью исключить возможность инвестирования в долларах США и обнулить долю евро. Этот показатель будет гибким — нулевыми станут доли фунтов стерлингов и японских йен.
Фонд пропорционально увеличил долю основных активов, на которые он рассчитывает. Ими стали китайские юани и золото. Разделение составляет 60% и 40% соответственно.