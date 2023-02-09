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Российский Минфин планирует обнулить долю евро в структуре ФНБ

Экономика
Российский Минфин планирует обнулить долю евро в структуре ФНБ

Минфин сообщил о государственных планах, касающихся изменения нормативной структуры активов российского Фонда национального благосостояния. Сообщается, что перемены будут касаться доли, которую в структуре занимает евровалюта.

ФНБ готовится полностью исключить возможность инвестирования в долларах США и обнулить долю евро. Этот показатель будет гибким — нулевыми станут доли фунтов стерлингов и японских йен.

Фонд пропорционально увеличил долю основных активов, на которые он рассчитывает. Ими стали китайские юани и золото. Разделение составляет 60% и 40% соответственно.
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