Daily Express: Британия получила пугающее предупреждение от РФ из-за Украины

Британию напугала реакция России на разговоры о возможных поставках истребителей Украине, пишет Daily Express.
В публикации отмечается, что украинский лидер Владимир Зеленский недавно попросил британцев передать Киеву боевую авиацию. В РФ этот запрос не оставили без внимания, отметив, что последствия такого шага могут быть очень серьезными, передает «ПолитРоссия».
«Кремль бросил перчатку, пугающе предупредив, что произойдет, если Британия предоставит Украине истребители», — сказано в статье.
Отмечается, что Лондон получил грозное предупреждение из-за Киева. В МИД РФ заявили, что поставки самолетов украинским военным могут привести к новому витку эскалации конфликта. В конечном счете британская сторона отказалась от этой идеи. На следующий день после визита Зеленского в Британию в минобороны страны заявили, что в ближайшее время Украина не получит никаких истребителей.