Daily Express: Британия получила пугающее предупреждение от РФ из-за Украины

Отмечается, что Лондон получил грозное предупреждение из-за Киева. В МИД РФ заявили, что поставки самолетов украинским военным могут привести к новому витку эскалации конфликта. В конечном счете британская сторона отказалась от этой идеи. На следующий день после визита Зеленского в Британию в минобороны страны заявили, что в ближайшее время Украина не получит никаких истребителей.