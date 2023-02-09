События в Донбассе на 16:00 9 февраля: в ЛНР изъяли оружие на брошенных позициях ВСУ, крупные потери противника в районе Лимана

После появления в Сети очередного видео с расправой над российскими военнопленными омбудсмен Луганской Народной республики Виктория Сердюкова потребовала от международных правозащитных организаций принять все необходимые меры и расследовать этот инцидент. Появление таких роликов она назвала подтверждением того, что против России воюют убийцы, не знакомые с понятием гуманизма.