События в Донбассе на 16:00 9 февраля: в ЛНР изъяли оружие на брошенных позициях ВСУ, крупные потери противника в районе Лимана

Международная редакция ФАН рассказывает о главных событиях в Донбассе в рамках спецоперации ВС России к этому часу.
ЛНР
Американский институт изучения войны (ISW) заявил, что ВС РФ перехватили инициативу в конфликте на Украине и начали масштабное наступление в Луганской Народной Республике (ЛНР). По данным аналитического центра, армия России продвигается на участке между Сватово и Кременной, в ответ киевский режим вынужден перебрасывать резервы с Западной Украины.
Одновременно силовые структуры проводят мероприятия по обеспечению безопасности на ранее освобожденных территориях. Как сообщается, правоохранители ЛНР и сотрудники Росгвардии изъяли с бывших позиций украинских войск в районе Старого Айдара реактивные огнеметы, мины, гранаты с запалами, магазины к автоматам и свыше 500 патронов различного калибра.
После появления в Сети очередного видео с расправой над российскими военнопленными омбудсмен Луганской Народной республики Виктория Сердюкова потребовала от международных правозащитных организаций принять все необходимые меры и расследовать этот инцидент. Появление таких роликов она назвала подтверждением того, что против России воюют убийцы, не знакомые с понятием гуманизма.
ДНР
Министерство обороны РФ отчиталось о достигнутых за истекшие сутки результатах. На Лиманском направлении ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем ликвидировано более 110 украинских солдат, поражен склад боеприпасов, 3 бронемашины, реактивная система залпового огня «Град» и 2 гаубицы Д-20.
На Донецком направлении в ходе наступления Южной группировки войск российские подразделения уничтожили до 90 военнослужащих противника, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, артиллерийскую установку М109 «Paladin» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Кроме того, в районах Славянска, Авдеевки и Малиновки Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожены четыре украинских склада боеприпасов.
На Южно-Донецком направлении противник потерял свыше 85 солдат, танк, 3 боевые машины пехоты, 2 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также три буксируемых гаубицы: «Мста-Б», Д-20 и Д-30. В окрестностях Угледара поражен склад боеприпасов.
Подразделения ВСУ продолжают вести огонь по гражданским объектам в Донецкой Народной Республике (ДНР). Со вчерашнего вечера ударам подверглись Донецк, Горловка, Макеевка, Зайцево, Майорск, Гольмовский и Новобахмутовка. За прошлые сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) открывали огонь 25 раз, в результате погибли два человека, еще шестеро ранены, включая троих детей. Сообщается, что в результате одного из обстрелов повреждено остекление школы в Донецке.
При этом украинские войска активно применяют американские реактивные системы залпового огня HIMARS. В районе полудня четыре ракеты этого комплекса были сбиты над столицей ДНР.