Политолог Ордуханян о клинике бесплатных абортов в США: сатанинские пляски неолибералов

Активисты американской организации «Сатанинский Храм» (The Satanic Temple) откроют в штате Нью-Мексико клинику для бесплатных абортов. Учреждение будет выписывать всем желающим прервать беременность женщинам лекарства, которые вызывают аборт.
Участники группы, известные своими выступлениями против религиозной символики в общественных местах называют инициативу «борьбой за репродуктивную справедливость в США». Свое мнение по этому поводу в интервью ФАН выразил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.
«Чего еще вы ожидали от последователей Сатаны? Что они будут заботиться о человеке и соблюдать какие-нибудь заповеди? Нет. Это совершенно богоборческая, очень популярная и соответствующая нынешнему неолиберальному курсу Запада идеология. Все эти "твари" сейчас скачут по Европе и Америке и призывают ко всему, что противоречит традициям христианства», — объяснил спикер.
Онлайн-клиника планирует пересылать по почте препараты тем, «кто желает совершить религиозный ритуал аборта в «храме», говорится в пресс-релизе организации. По мнению Ордуханяна, в столь деликатном вопросе стоит действовать путем правильных деяний, тогда как американцы пропагандируют «сатанинский» подход.
«Нам нужно призывать к тому, чтобы люди создавали дома, где женщины, находящиеся в трудной ситуации, могли сохранить ребенка и хоть на время получить помощь. Это должна быть государственная политика», — добавил он.
Ордуханян напомнил, что основателями так называемого Храма Сатаны являются выпускники Гарвардского Института. В связи с этим, по мнению политолога, у них должно быть достаточной финансовой поддержки для реализации подобных программ:
«Если раньше они (члены группы — прим. ред.) были маргиналами, по крайней мере в политическом пространстве, то сейчас они — мэйнстрим. Вот уберите понятие "Церковь Сатаны»" и скажите вместо этого "левое крыло демократической партии" Вы получите тот самый беснующийся женский батальон, который призывает к узакониванию абортов».
Верховный Суд США весной прошлого года отменил действие постановления, гарантирующего право на прерывание беременности на федеральном уровне. Страна теперь будет сама вырабатывать нормы, регулирующие проведение процедуры.
«Вспомните, что там тогда происходило. Особенно картину в Нью-Йорке, когда какая-то абсолютно ополоумевшая скотина имитировала свои гениталии, трясла муляжами, и всеми способами демонстрировала, как сильно она не хочет ребенка. Поэтому сейчас мы с вами, к глубокому сожалению, наблюдаем продолжение того, что уже давно происходит в Америке — сатанинские пляски», — заключил собеседник ФАН.
Ранее президент США Джо Байден в ежегодном обращении к законодателям выразил готовность наложить ветто на решение конгресса принять закон о запрете абортов по всей стране.