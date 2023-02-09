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Спасатели достали кота из-под завалов разрушенной пятиэтажки в Новосибирске

Общество
Спасатели достали кота из-под завалов разрушенной пятиэтажки в Новосибирске

Сотрудники экстренных служб обнаружили и спасли кота, который оказался под завалами частично обрушившегося жилого дома в Новосибирске.

Спасатели обратили внимание на громкое мяуканье, которое раздавалось из-под плит. Животное аккуратно достали из-под обломков. Предположительно, в момент ЧП кот находился в подвале здания.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси произошел рано утром в четверг в пятиэтажном жилом дома на улице Линейная в Новосибирске. По последним данным, в результате инцидента погибли семь человек. Экстренные службы продолжают работать на месте трагедии.
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