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Зеленский рассказал о передаче президенту Санду «плана» России по дестабилизации в Молдавии

Политика
Зеленский рассказал о передаче президенту Санду «плана» России по дестабилизации в Молдавии

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что послал коллеге из Молдавии Майе Санду российский «план» по дестабилизации в республике. Соответствующее заявление он сделал во время саммита Евросоюза в Брюсселе.

Глава киевского режима отметил, что украинской разведке удалось перехватить «детальный план разрушения политической ситуации в Молдавии», якобы организованный Россией. Он также рассказал, что документ раскрывает участников операции и сроки ее проведения. Однако Зеленский не стал уточнять конкретные детали этого «плана».

Напомним, украинский лидер отправился в Брюссель после визита в Лондон и Париж, где встретился с руководителями государств.
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