Глава киевского режима отметил, что украинской разведке удалось перехватить «детальный план разрушения политической ситуации в Молдавии», якобы организованный Россией. Он также рассказал, что документ раскрывает участников операции и сроки ее проведения. Однако Зеленский не стал уточнять конкретные детали этого «плана».