Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что послал коллеге из Молдавии Майе Санду российский «план» по дестабилизации в республике. Соответствующее заявление он сделал во время саммита Евросоюза в Брюсселе.
Глава киевского режима отметил, что украинской разведке удалось перехватить «детальный план разрушения политической ситуации в Молдавии», якобы организованный Россией. Он также рассказал, что документ раскрывает участников операции и сроки ее проведения. Однако Зеленский не стал уточнять конкретные детали этого «плана».
Напомним, украинский лидер отправился в Брюссель после визита в Лондон и Париж, где встретился с руководителями государств.