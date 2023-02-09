Врач Самбурский рассказал, как распознать наличие проблем с психикой

Неумение управлять собой и включение «режима ленивца» являются признаками наличия проблем с психикой. Об этом заявил клинический психолог Станислав Самбурский. Он объяснил, как понять, что человек нуждается в помощи специалиста.
Врач подчеркивает, что за помощью следует обратиться в том случае, если человек не способен управлять самим собой. Это состояние проявляется в отказе от выполнения дел, необходимых для достижения своих целей и реализации желаний, передает издание «Газета.Ru».
Вторым признаком является переход в так называемый «режим ленивца». В таком состоянии люди безразличны ко всему, а имеющиеся задачи они предпочитают откладывать. По словам Самбурского, это связано с тем, что люди тратят много энергии из-за наличия психологических проблем.
Наконец, третий фактор — отсутствие второй половины, сопровождающееся невозможностью наладить контакт с противоположным полом. Врач рекомендует обратиться за помощью к психологу, если все эти факторы снижают качество жизни.