СК задержал двух жителей Омской области по делу о взрыве газа в новосибирской пятиэтажке

В руках стражей порядка оказались 45-летняя женщина и 25-летний мужчина, которые несколько дней назад, представившись сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис», выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома на улице Линейной. Утром 9 февраля из-за утечки бытового газа в этой пятиэтажке произошел взрыв, в следствие чего произошло частичное обрушение двух подъездов.