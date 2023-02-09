СК задержал двух жителей Омской области по делу о взрыве газа в новосибирской пятиэтажке

Сотрудники Следственного комитета России задержали двух жителей Омской области по уголовному делу о взрыве газа в новосибирской пятиэтажке. Следователь уже обратился с ходатайством в суд об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу, отметили в ведомстве.
В руках стражей порядка оказались 45-летняя женщина и 25-летний мужчина, которые несколько дней назад, представившись сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис», выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома на улице Линейной. Утром 9 февраля из-за утечки бытового газа в этой пятиэтажке произошел взрыв, в следствие чего произошло частичное обрушение двух подъездов.
В настоящий момент количество пострадавших в результате ЧП уточняется. На месте взрыва газа продолжается аварийно-спасательные работы. Следователи допросили жильцов пятиэтажки, сотрудников газовой службы и управляющей компании. По факту случившегося назначены взрывотехническая, пожарно-техническая и иные судебные экспертизы.