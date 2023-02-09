Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Политолог Перенджиев: мир все больше сомневается в правильности действий Запада на Украине

Политика
Политолог Перенджиев: мир все больше сомневается в правильности действий Запада на Украине

Мировое сообщество начало все больше сомневаться в правильности действий Запада по ситуации на украинской земле. Такие выводы озвучил доцент кафедры политанализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

На днях глава украинского государства Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Лондон, где вновь просил предоставить Киеву военную помощь. На этот раз он слезно молил об истребителях, которые якобы должны помочь одолеть ВС РФ. По словам Перенджиева, визит президента Украины связан с желанием Запада показать всему миру, что он не упал в грязь лицом и у Киева есть шансы на победу. Вот только верить ему уже никто не хочет, сказал политолог в разговоре с Общественной Службой Новостей.

«Они работают по избитым лекалам. Мало кому верится в то, что они делают. Уже можно проследить, что эти способы себя изжили и не работают. Уже мало кто может поверить в это», — указал эксперт.

Ранее в Будапеште заявили, что из-за ситуации на Украине Европа оказалась в числе проигравших. В частности из-за того, что ей приходится приобретать энергоносителей в десять раз дороже, чем США.
зеленский Украина запад киев спецоперация
Военкоры ФАН
Лучшие в аду