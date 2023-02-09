Политолог Перенджиев: мир все больше сомневается в правильности действий Запада на Украине

На днях глава украинского государства Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Лондон, где вновь просил предоставить Киеву военную помощь. На этот раз он слезно молил об истребителях, которые якобы должны помочь одолеть ВС РФ. По словам Перенджиева, визит президента Украины связан с желанием Запада показать всему миру, что он не упал в грязь лицом и у Киева есть шансы на победу. Вот только верить ему уже никто не хочет, сказал политолог в разговоре с Общественной Службой Новостей.