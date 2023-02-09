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Эксперт оценил инициативу по освобождению работающих пенсионеров от уплаты страховых взносов

Экономика
Эксперт оценил инициативу по освобождению работающих пенсионеров от уплаты страховых взносов

На сегодняшний день соцвыплаты для работающих пенсионеров не индексируются. Авторы инициативы по освобождению работающих пожилых людей от уплаты страховых взносов в счет индексации пенсий хотят исправить эту несправедливость, считает глава союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

Законодатели предлагают поручать работодателям использовать сэкономленные таким образом средства на индексацию пенсий или увеличить зарплаты работающим пенсионерам.

Однако далеко не все работодатели достаточно добросовестны, поэтому данная инициатива может столкнуться с проблемой, передает слова эксперта Teleprogramma.pro.

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