Тренер Панов рассказал, какие виды физических нагрузок навредят потенции

По словам Панова, опасными также будут тренировки натощак и в состоянии абстинентного синдрома. Эксперт убежден, что такая физическая нагрузка со временем «расшатает» нервную систему. Для нормальной эрекции тренер рекомендует заниматься спортом не чаще пяти раз в неделю.