Тренер Панов рассказал, какие виды физических нагрузок навредят потенции

Мужчинам не следует заниматься интервальными и кардиотренировками из-за возможного снижения эрекции, заявил эксперт-методист и координатор направления групповых программ XFIT в России Руслан Панов.
В разговоре с «Газетой.Ru» Панов отметил, что необходимый для устойчивой эрекции кровоток при регулярных тренировках привыкнет обеспечивать мышцы и респираторную систему. В результате он перестанет поступать к половым органам в необходимом количестве.
По словам Панова, опасными также будут тренировки натощак и в состоянии абстинентного синдрома. Эксперт убежден, что такая физическая нагрузка со временем «расшатает» нервную систему. Для нормальной эрекции тренер рекомендует заниматься спортом не чаще пяти раз в неделю.