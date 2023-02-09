Полюбил русскую душу и борщ: американец нашел в Донбассе женщину своей мечты

Мужчина отправился в Донбасс сражаться на стороне ополченцев в 2014 году. На тот момент ему было 54 года, а за плечами он имел опыт службы в армии США. Подтянуть русский язык ему помогла жительница Донецка по имени Людмила, в которую Бентли позже влюбился.