Полюбил русскую душу и борщ: американец нашел в Донбассе женщину своей мечты

Американец Рассел Бентли уже несколько лет живет в Донбассе. Там он встретил любовь и не смог вернуться на родину.
Мужчина отправился в Донбасс сражаться на стороне ополченцев в 2014 году. На тот момент ему было 54 года, а за плечами он имел опыт службы в армии США. Подтянуть русский язык ему помогла жительница Донецка по имени Людмила, в которую Бентли позже влюбился.
«Меня покорила ее душа и, конечно же, борщ», — приводит слова американца Telegram-канал kp.ru.
В США ему пришлось оставить дом, работу, автомобиль и любимый мотоцикл. Сейчас пара занимается помощью детям Донбасса и воспитывает сына.