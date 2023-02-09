Глава МИД России Сергей Лавров поддержал усилия Судана по стабилизации внутриполитической обстановки

Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, договорились координировать действия на международной арене и ООН по поддержке многополярного мира. Российский дипломат в ходе совместной пресс-конференции заявил, что визиты западных представителей в Африку не смогут повлиять на взаимовыгодное сотрудничество между Москвой и Хартумом.