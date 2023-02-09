Глава МИД России Сергей Лавров поддержал усилия Судана по стабилизации внутриполитической обстановки

Хартум, 9 февраля. Глава МИД России Сергей Лавров встретился с председателем Суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом, его заместителем Мухаммадом Хамданом Дагло и министром иностранных дел Али ас-Садиком в рамках тура по Африканскому континенту. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, договорились координировать действия на международной арене и ООН по поддержке многополярного мира. Российский дипломат в ходе совместной пресс-конференции заявил, что визиты западных представителей в Африку не смогут повлиять на взаимовыгодное сотрудничество между Москвой и Хартумом.
«РФ поддерживает справедливые подходы Судана к рассмотрению суданской проблематики в Совете Безопасности ООН, включая необходимость снятия тех рестрикций, которые были введены несколько лет назад», — заявил глава МИД России.
Сергей Лавров добавил, что Москва готова содействовать всем усилиям Хартума, направленных на стабилизацию внутриполитической обстановки. В частности, рамочное соглашение по передаче власти гражданским лицам и установление нового переходного периода в республике сроком на два года.
«Аль-Бурхан подтвердил свое участие во втором саммите Россия — Африка, который состоится в конце июля в Санкт-Петербурге», — подчеркнул российский дипломат.
Накануне Сергей Лавров завершил визит в Мавританию, где встретился с президентом страны Мухаммедом ульд Шейхом аль-Газуани и своим коллегой Мухаммедом Салемом ульд Мерзугом. Стороны обсудили развитие дипломатических отношений и договорились укрепить сотрудничество в различных сферах.