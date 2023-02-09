Матвийчук: инструкторы ВВС Британии не смогут качественно обучить украинских летчиков

Британские военные инструкторы не смогут должным образом подготовить летчиков ВВС Украины на своих полигонах, считает полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
В интервью «ПолитРоссии» он прокомментировал сообщение о том, что власти Британии хотят пригласить в страну украинских пилотов, чтобы те прошли обучение, однако эта идея не нравится британским военным. По словам Матвийчука, проблема заключается в том, что Лондону придется тратить время на подготовку украинцев, а не своих новобранцев.
При этом он добавил, что пилотам ВВС Украины не следует рассчитывать на получение достойной учебно-материальной и практической базы. Дело в том, что готовить их будут не на настоящих самолетах.
«Каждый самолет имеет свой ресурс по налету. Поэтому сейчас стараются обучать больше на электронных тренажерах», – объяснил он.
Эксперт убежден, что британские инструкторы не смогут качественно обучить украинцев по ускоренной программе.