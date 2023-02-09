Матвийчук: инструкторы ВВС Британии не смогут качественно обучить украинских летчиков

В интервью «ПолитРоссии» он прокомментировал сообщение о том, что власти Британии хотят пригласить в страну украинских пилотов, чтобы те прошли обучение, однако эта идея не нравится британским военным. По словам Матвийчука, проблема заключается в том, что Лондону придется тратить время на подготовку украинцев, а не своих новобранцев.