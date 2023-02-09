Алексей Анпилогов: Для Маска отключение интернета ударным дронам ВСУ — это «меньшее из зол»

По данным американских СМИ, компания Илона Маска SpaceX отключила услугу интернета Starlink для военных дронов Украины — так как компания не хочет, чтобы украинские военные использовали эту связь «в наступательных целях». Как сообщил ФАН военный эксперт Алексей Анпилогов, американский миллиардер не желает, чтобы сеть его спутников подверглась ответным ударам российских ВКС.
Как заявила президент компании SpaceX Гвен Шотвелл, спутниковый интернет «никогда не предназначался для использования в качестве оружия».
«Однако украинские военные использовали его таким образом, что не являлось частью каких-либо договоренностей», — сказала она. Позднее Шотвелл добавила, что военные ВСУ использовали сервис Starlink для управления боевыми дронами. «Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их возможности. И мы уже их сделали», — добавила президент SpaceX.
По ее словам, поставка терминалов «Старлинка» на Украину изначально велась для гуманитарных целей — например, для предоставления доступа в Интернет больницам, банкам и отдельным семьям, пострадавшим от военных действий.
«Мы знаем, что военные ВСУ используют их для связи, и это нормально. Но мы никогда не хотели, чтобы они использовали его в наступательных целях», — сообщила Шотвелл.
Напомним, в конце января Минобороны Украины сообщило, что на Украине якобы «формируются ударные роты беспилотных летательных аппаратов», которые будут оснащены терминалами Starlink.
Как сообщил по этому поводу ФАН военный эксперт, директор аналитического центра «Основание» Алексей Анпилогов, телекоммуникационная компания Маска вполне обоснованно не хочет быть замешана в ударах по России.
«Во-первых, для любого оператора связи достаточно сложно определить, является ли движущаяся цель беспилотником, или другим типом летающего объекта. Судя по тому, что заявляют в компании SpaceX, их ограничение по связи будет касаться только ударных беспилотников, которые движутся в сторону России или ее новых регионов. Думаю, по переключению тех спутников, которые сопровождают конкретный терминал, операторы Starlink смогут понять, что это именно ударный БПЛА, движущийся с территории Украины на территорию РФ, и «отрубить» ему связь», — пояснил аналитик.
Также Анпилогов считает, что информация об ограничении связи является вполне достоверной.
«До сих пор Илона Маска было трудно упрекнуть в непорядочности. Если его компания что-то продекларировала, то она будет это выполнять, и «абонентов» из ВСУ действительно будут отключать. Понятно, что компания SpaceX не намерена участвовать в поражении украинской армией каких-либо стратегических объектов на территории России. Маск прекрасно понимает — если в результате удара беспилотника ВСУ пострадает, допустим, один из наших стратегических бомбардировщиков, то, согласно российской ядерной доктрине, вполне допустим ответный удар. В том числе, например, удар ВСК РФ по спутниковой группировке самого «Старлинка», — пояснил эксперт.
Впрочем, судя по всему, компания Маска вовсе не намерена ограничивать для ВСУ применение всех остальных видов БПЛА, кроме ударных.
«Думаю, разведывательные БПЛА, беспилотники-камикадзе, барражирующие боеприпасы — все это гораздо сложнее вычленить из общего трафика, который идет с территории Украины. Они, как правило, находятся в одном и том же районе, спутники не переключают, а значит, и позиционирование они выдают там же. Например, терминал Starlink с таким же поведением может быть установлен на штабной машине ВСУ. В этой части решение Маска выглядит, мягко говоря, половинчатым», — указал директор фонда «Основание».
Анпилогов напомнил — с начала военной спецоперации РФ, Илон Маск уже несколько раз пытался «спрыгнуть» со стези предоставления услуг украинским военным.
«Но, похоже, в Пентагоне и Госдепартаменте ему достаточно внятно объяснили, что это — его часть «пакета помощи Украине», и он будет отвечать за нее до конца. И никого в Вашингтоне не волнует, зарабатывает он на предоставлении услуг Украине или нет, или испытывает какие-то моральные страдания от косвенного участия в военных действиях, или нет. В этой ситуации отказ Маска от предоставления связи для ударных беспилотников еще выглядит, как «меньшее из зол», — заключил Алексей Анпилогов.
Напомним, 9 февраля власти Брянской области заявили о попытке удара ВСУ по нефтепроводу «Дружба» в регионе. С помощью беспилотников была атакована линейно-диспетчерская станция в районе села Найтоповичи. По данным СМИ, украинские БПЛА, летевшие на низкой высоте, были сбиты при помощи ЗРК «Панцирь» в нескольких километрах от цели. За последние недели это стало уже третьей атакой на нефтепровод «Дружба». Украина этот инцидент не комментировала. 8 февраля сообщалось, что в Ростовской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, который разгорелся на площади в 100 квадратных метров. А в середине января власти Брянской области заявляли об уничтожении в небе над регионом украинской тактической ракеты «Точка-У».