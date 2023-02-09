Алексей Анпилогов: Для Маска отключение интернета ударным дронам ВСУ — это «меньшее из зол»

Напомним, 9 февраля власти Брянской области заявили о попытке удара ВСУ по нефтепроводу «Дружба» в регионе. С помощью беспилотников была атакована линейно-диспетчерская станция в районе села Найтоповичи. По данным СМИ, украинские БПЛА, летевшие на низкой высоте, были сбиты при помощи ЗРК «Панцирь» в нескольких километрах от цели. За последние недели это стало уже третьей атакой на нефтепровод «Дружба». Украина этот инцидент не комментировала. 8 февраля сообщалось, что в Ростовской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, который разгорелся на площади в 100 квадратных метров. А в середине января власти Брянской области заявляли об уничтожении в небе над регионом украинской тактической ракеты «Точка-У».