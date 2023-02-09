Предприятия АПК Красноярского края получили господдержку на приобретение новой техники

Сельскохозяйственные производители Красноярского края получили государственную поддержку на закупку новых машин. Из краевого бюджета аграриям возместили 30% затрат на эти цели, что составило около 140 миллионов рублей.
Помощь предоставлена 30 предприятиям пищевой, перерабатывающей и элеваторной промышленности, а также товарного рыбоводства в 14 муниципалитетах региона, сообщает сетевое издание «НИА-Красноярск».
Министр сельского хозяйства и торговли края Леонид Шорохов отметил, что замена устаревшего и изношенного оборудования, а также использование новых технологий будет способствовать обеспечению конкурентоспособности агропромышленного комплекса. Для средних и крупных предприятий АПК региона, реализующих инвестиционные проекты, также предусмотрены гранты и субсидии.