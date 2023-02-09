Предприятия АПК Красноярского края получили господдержку на приобретение новой техники

Министр сельского хозяйства и торговли края Леонид Шорохов отметил, что замена устаревшего и изношенного оборудования, а также использование новых технологий будет способствовать обеспечению конкурентоспособности агропромышленного комплекса. Для средних и крупных предприятий АПК региона, реализующих инвестиционные проекты, также предусмотрены гранты и субсидии.