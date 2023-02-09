Общественник Вячеслав Калинин призвал привлечь Байдена к ответу

Как пишет ИА «Ветеранские вести», 8 февраля американский журналист Сеймур Херш назвал в своей статье виновником подрыва газопроводов президента США. По словам Херша, перед тем, как решиться на подобную меру, Джо Байден девять месяцев секретно совещался с командой по нацбезопасности, а в планировании акции участвовал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.