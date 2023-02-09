Американская политика по отношению к независимым государствам весьма агрессивна. Руководство США необходимо призвать к более ответственной и взвешенной позиции. Об этом заявил военный эксперт и основатель «Ветеранских вестей» Вячеслав Калинин.
Как пишет ИА «Ветеранские вести», 8 февраля американский журналист Сеймур Херш назвал в своей статье виновником подрыва газопроводов президента США. По словам Херша, перед тем, как решиться на подобную меру, Джо Байден девять месяцев секретно совещался с командой по нацбезопасности, а в планировании акции участвовал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
По этому поводу Калинин заявил, что Соединенные Штаты зачастую применяют методы, используемые радикалами с экстремистскими наклонностями. Байден и его помощники должны быть призваны к ответу, а страны, пострадавшие от близкого знакомства со способами «демократических преобразований», которые практикуют американцы на чужих территориях, заслуживают многомилионных репараций от Госдепа США, добавил специалист.