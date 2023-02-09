В Уфе мужчина спас оставленного в сугробе голого младенца

Житель Уфы спас на улице годовалую девочку, которую пьяная мать выкинула без одежды в снег, сообщают местные СМИ.
Мужчина услышал детский плачь, когда вышел на балкон в своей квартире. В итоге он взял на подмогу взял брата и друга и обнаружил на улице Розы Люксембург младенца. Рядом с ним сидела женщина.
В итоге россиянин завернул ребенка в куртку и отнес домой, откуда вызвал скорую. Девочку увезли в реанимацию с переохлаждением и ОРЗ. Мать в состоянии алкогольного опьянения доставили в больницу. Выяснилось, что у нее есть еще четверо детей. Также женщина имеет судимость и лишена родительских прав.
Ранее молодая мать жестоко расправилась со своим трехмесячным сыном под Омском. Следствие приняло решение поместить ее под стражу, сообщало РИАМО.