Фитнес-тренер Оборин назвал приседания одним из самых опасных упражнений

Приседания — одно из самых популярных упражнений, однако оно может представлять опасность для здоровья. Об этом завил фитнес-тренер Максим Оборин. Он рассказал, какие упражнения могут быть вредны.
Эксперт подчеркивает, что для выполнения приседаний человек должен быть достаточно подготовлен. В частности он должен обладать хорошей мобильностью тазобедренного сустава, стабильностью коленного сустава, а также подвижностью голеностопного сустава. В противном случае выполнение упражнения может привести к травме, передает издание «Газета.Ru».
Не менее опасным упражнением также является становая тяга, которая задействует все мышцы тела. По словам Оборина, некорректный подход к упражнению может спровоцировать образование грыж.