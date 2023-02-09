Фитнес-тренер Оборин назвал приседания одним из самых опасных упражнений

Эксперт подчеркивает, что для выполнения приседаний человек должен быть достаточно подготовлен. В частности он должен обладать хорошей мобильностью тазобедренного сустава, стабильностью коленного сустава, а также подвижностью голеностопного сустава. В противном случае выполнение упражнения может привести к травме, передает издание «Газета.Ru».