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Фитнес-тренер Оборин назвал приседания одним из самых опасных упражнений

Общество
Фитнес-тренер Оборин назвал приседания одним из самых опасных упражнений

Приседания — одно из самых популярных упражнений, однако оно может представлять опасность для здоровья. Об этом завил фитнес-тренер Максим Оборин. Он рассказал, какие упражнения могут быть вредны.

Эксперт подчеркивает, что для выполнения приседаний человек должен быть достаточно подготовлен. В частности он должен обладать хорошей мобильностью тазобедренного сустава, стабильностью коленного сустава, а также подвижностью голеностопного сустава. В противном случае выполнение упражнения может привести к травме, передает издание «Газета.Ru».

Не менее опасным упражнением также является становая тяга, которая задействует все мышцы тела. По словам Оборина, некорректный подход к упражнению может спровоцировать образование грыж.
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