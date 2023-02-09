Лукашенко: сельское хозяйство в Белоруссии стало выгоднее торговли нефтью

Сельское хозяйство в Белоруссии стало более выгодным бизнесом, чем торговля нефтью и нефтепродуктами. Об этом сообщил глава государства Александр Лукашенко. Он высказался по этому поводу во время церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным работникам, передает ТАСС.