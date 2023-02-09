Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Лукашенко: сельское хозяйство в Белоруссии стало выгоднее торговли нефтью

Экономика
Лукашенко: сельское хозяйство в Белоруссии стало выгоднее торговли нефтью

Сельское хозяйство в Белоруссии стало более выгодным бизнесом, чем торговля нефтью и нефтепродуктами. Об этом сообщил глава государства Александр Лукашенко. Он высказался по этому поводу во время церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным работникам, передает ТАСС.

Лукашенко заявил, что торговля нефтью теперь не дает такой рентабельности как сельское хозяйство. Президент республики сослался на статистические показатели экспорта и добавил, что сам практически не употребляет импортной продукции.

Он также высказался о перспективах этого бизнеса. По его словам, агропромышленность станет одной из наиболее значимых областей экономики в будущем из-за роста численности населения.
сельское хозяйство лукашенко белоруссия торговля
Военкоры ФАН
Лучшие в аду