Лукашенко: сельское хозяйство в Белоруссии стало выгоднее торговли нефтью

Сельское хозяйство в Белоруссии стало более выгодным бизнесом, чем торговля нефтью и нефтепродуктами. Об этом сообщил глава государства Александр Лукашенко. Он высказался по этому поводу во время церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным работникам, передает ТАСС.
Лукашенко заявил, что торговля нефтью теперь не дает такой рентабельности как сельское хозяйство. Президент республики сослался на статистические показатели экспорта и добавил, что сам практически не употребляет импортной продукции.
Он также высказался о перспективах этого бизнеса. По его словам, агропромышленность станет одной из наиболее значимых областей экономики в будущем из-за роста численности населения.