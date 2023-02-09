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Сын Олега Газманова посвятил участникам СВО патриотическую композицию «Затишье»

Общество
Сын Олега Газманова посвятил участникам СВО патриотическую композицию «Затишье»

Сын эстрадного певца Олега Газманова Родион выпустил композицию под названием «Затишье». Песня посвящена участникам спецоперации на Украине.

На написание патриотической композиции артиста натолкнуло выступление перед мобилизованными военнослужащими в декабре 2022 года. Он отметил, что именно тогда понял, что ему нечего им сказать, поскольку все его творчество посвящено любви.

«Я не спал двое суток. И, наконец, у меня получилась песня, которую я могу подарить нашим бойцам», – отметил певец в соцсетях.

Газманов подчеркнул, что посвящает патриотическую композицию «Затишье» памяти своего друга, героя России Романа Кутузова.
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