Мать устроившей расправу над сверстницей химкинской лицеистки обвинила в случившемся телевизор

Масс-медиа виноваты в том, что у школьницы, которая изрезала ножом одноклассницу, оказалась сломана психика. Таким мнением, пишет SHOT, поделилась мать злоумышленницы.
Женщина считает, что ментальное здоровье девочки «подкосили» телевидение и другой жестокий контент. Именно поэтому она потребовала у журналистов 15 миллионов рублей за одно интервью.
Отец девочки ранее заявил, что семья готова взять на себя все расходы на лечение раненой. Мужчина признался, что не ожидал такого от дочери, так как считал ее адекватной.
Напомним, пятиклассница с ножом набросилась на сверстницу а туалете лицея в Химках, нанеся ей не менее 100 колото-резаных ударов. Истекающую кровью школьницу доставили в реанимацию.