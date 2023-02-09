Лавров дал дельный совет главе МО ФРГ после его хамского выпада в адрес Путина

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров дал дельный совет руководителю германского МО Борису Писториусу после его выпада в адрес президента РФ Владимира Путина.
Ранее немецкий чиновник в ходе беседы с журналистами Bild сказал, что мировое сообщество стало лучше, если бы глава российского государства «исчез». Соответствующие выводы он озвучил во время поездки на Украину. Лавров в рамках разговора с представителями прессы напомнил, что из уст германских политиков зачастую звучат хамские заявления.
«Но в отношении того, какой мир был бы лучше и от кого следовало бы избавиться, мне кажется, они должны были бы начать с процесса изучения окружающих их коллег из ЕС и посмотреть на внутригерманскую политику», — посоветовал глава МИД.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что Берлин будет оказывать помощь Киеву в ходе российской спецоперации столько, сколько понадобится.