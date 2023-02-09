Лавров дал дельный совет главе МО ФРГ после его хамского выпада в адрес Путина

Ранее немецкий чиновник в ходе беседы с журналистами Bild сказал, что мировое сообщество стало лучше, если бы глава российского государства «исчез». Соответствующие выводы он озвучил во время поездки на Украину. Лавров в рамках разговора с представителями прессы напомнил, что из уст германских политиков зачастую звучат хамские заявления.