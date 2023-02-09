Экс-гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова узнала о своем увольнении из СМИ

Куратор международных музейных выставочных проектов Зельфира Трегулова отреагировала на новость о своем увольнении из Государственной Третьяковской галереи.
Как отметила бывший генеральный директор культурного учреждения, об этом она узнала из сообщений в СМИ. Искусствовед затруднилась сказать, что она думает о произошедшем.
«Хотите услышать, что я думаю о своем увольнении, о котором узнала из СМИ? Ничего», — цитирует ее НСН.
Ранее в Министерстве культуры России объяснили, что увольнение Трегуловой связано с истечением срока заключенного с ней трудового контракта. В ведомстве также уточнили, что на посту гендиректора Третьяковской галереи ее сменит Елена Проничева, ранее возглавлявшая Политехнический музей.